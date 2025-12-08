Habertürk
        Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türdeki binlerce göçmen kuşu ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:58
        Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor
        İSMAİL ŞEN - Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türdeki binlerce göçmen kuşu ağırlıyor.

        Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan, Cip Çayı üzerinde kurulu bulunan Cip Baraj Gölü elverişli iklim şartları, barındırdığı balık popülasyonu, bitki örtüsü ve kıyı şeridinin genişliği ile göçmen kuşlar için cazip bir yaşam alanı oluşturuyor.

        Son birkaç yılda sayılarında büyük artış gözlenen göçmen kuşlar, gölün doğal yaşamına zenginlik katıyor.

        Elazığ Belediyesi Cip Mesire Alanı'ndan görülebilen Cip Baraj Gölü, kendine has doğası ve barındığı kuş popülasyonuyla doğa ve fotoğraf tutkunları için görsel şölen sunarken, göçmen kuşlarla ilgili inceleme yapan biyologlara da çalışmaları için imkan sağlıyor.

        - Göl çevresindeki göçmen kuş varlığının korunması önemli

        Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, göç rotasındaki karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek, angıt ve martı gibi binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan göl çevresindeki kuş popülasyonu ile ilgili inceleme yapıyor.

        Bağcı, AA muhabirine, baraj gölü çevresindeki kuş popülasyonunda son yıllarda büyük artış gözlemlediklerini belirtti.

        Göl çevresinde başta angıt, martı, karabatak, gri ve ak balıkçıl, leylek gibi farklı türde binlerce kuşun bir arada yaşamaya başladığını ifade eden Bağcı, "Bölgedeki kuş popülasyonunun artışı ve biyoçeşitlilik, ekosistemin çeşitlenmesi ve ekoturizm açısından ciddi önem arz ediyor. Bu kuş varlığının araştırılması, kuş gözlemlerinin arttırılması ve bunun takip edilerek izlenmesi sonucu yapılacak envanter çalışmalarında belki yeni türlerin ilimize kazandırılması da söz konusu olabilir. Bununla beraber biyoloji bölümü olarak öğrencilerimizle bölgedeki kuş popülasyonlarının izlenmesi, tür tespiti ve biyoçeşitlilik anlamında ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunun için biyoloji bölümü kapsamında kuş gözlem topluluğu kurmak istiyoruz." dedi.

        Bağcı, baraj gölünün binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapmasının bölgenin ekoturizmine büyük değer kattığını kaydetti.

        Buradaki kuş varlığının korunarak turizm anlamında değerlendirilmesinin bölgeye katma değer sağlayacağına işaret eden Bağcı, "Bunları bilim dünyasına kazandırmak ve halkın izlenimine sunmak esasında bizim de bir şekilde görevimiz. Özellikle su kuşlarının bölgedeki tespiti ve bunların sürdürülebilirliği, görselliğinin sağlanması ve bölgenin korunarak değerlendirilmesi noktasında Doğa Koruma ve Milli Parklar'a da görev düşüyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bölgedeki kuş türlerinin varlığını yaşatmamız için avlamaktan uzak durmamız lazım. Kuşları avlamak yerine mümkün olabildiğince sayılarını artırmamız, habitatlarını geliştirmemiz, barınma ihtiyaçları ve doğa içerisinde yaşam hakları olduğunu düşünerek onları korumamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Bağcı, binlerce göçmen kuşun baraj gölünde oluşturduğu görsel şölenin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

        - "Burada gözlemevi kurulmasını istiyoruz"

        FÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Kerem Zeki de kuş varlığından haberdar olduktan sonra bölgeye gelerek göçmen kuşlar üzerine çeşitli araştırmalar yapmaya başladığını söyledi.

        Özellikle buradaki kuş varlığının korunması ve ekoturizme kazandırılması noktasında bir çalışma yapmak istediğini dile getiren Zeki, "Genellikle karabatak, leylek ve balıkçıl türlerini görmekteyiz. Elazığ'daki bu değerin yakından görülebilmesi için burada bir gözlemevi kurulmasını istiyoruz. Burada oluşan ekolojik dengeyi korumak için buna yönelik yatırım yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

