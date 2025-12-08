Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, evde hasar oluştu.
