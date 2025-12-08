Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 06:25 Güncelleme: 08.12.2025 - 06:37
        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binada yaşayanların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

