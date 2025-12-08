Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:23
        Elazığ'da apartman dairesinde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi.

        Güneykent Mahallesi 2. Etap'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 6 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Öte yandan, yangını öğrenerek hızla evine gitmeye çalışan kişinin kullandığı kamyonet ters yönden girdiği kavşakta halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

        Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

