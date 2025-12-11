Habertürk
        Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Giriş: 11.12.2025 - 16:18 Güncelleme: 11.12.2025 - 16:18
        Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kentte dün akşam gökyüzünde görülen ışık hüzmesi merkeze bağlı Kurtdere köyünde bir meyve bahçesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, gökyüzünde bir anda beliren ve büyük bir hızla hareket eden ışık hüzmesinin daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

        Bahçe sahibi Mustafa Poyraz, yaptığı açıklamada, güvenlik amaçlı meyve ağaçlarının ve üzüm bağının olduğu bahçeye güvenlik kamerası taktığını belirtti.

        Dün akşam cep telefonuna gelen bildirim üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri incelediğini ve gökyüzünde beliren ışık hüzmesini gördüğünü ifade eden Poyraz, "Görüntüde, gökyüzünden gelen çok parlak bir cisim görünüyor. Işık hüzmesinin büyük bir alev topu gibi bahçenin üst tarafından gelip geçtiğini gördüm." dedi.

        Fırat Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün ise incelediği görüntüdeki ışık hüzmesinin bir meteor olabileceğini değerlendirdi.

        Her yıl 4-17 Aralık tarihleri arasında aktif olan Geminid meteor yağmurunun dünyadan gözlemlenebildiğini ifade eden Şengün, görüntüde ışık hüzmesi şeklinde görülen cismin Elazığ'daki bir bölgeye düştüğü izlenimini verdiğini ancak bunun bir göz yanılması olabileceğini, mevcut görüntüden düştüğü yere ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

