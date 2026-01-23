Habertürk
Habertürk
        Elazığ'da kardan kapanan 149 köy yolu ulaşıma açıldı

        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 533 yerleşim yerinden 149'una ulaşım sağlandı.

        Giriş: 23.01.2026 - 17:36 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:36
        Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 533 yerleşim yerinden 149'una ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

        Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 533 yerleşim yerinden 149'unun yolu açıldı.

        Ekipler, kent merkezinde 67, Ağın'da 13, Alacakaya'da 6, Arıcak'ta 10, Baskil'de 35, Maden'de 29, Karakoçan'da 76, Keban'da 28, Kovancılar'da 43, Palu'da 36 ve Sivrice'de 41 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

