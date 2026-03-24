Keban'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Keban Müftülüğü tarafından müftülük binasında düzenlenen yarışmaya din görevlileri katıldı. İlçe Müftüsü Samet Çiçen'in komisyon başkanlığında gerçekleştirilen yarışmada yarışmacılar Kur'an-ı Kerim'i okudu. Çiçen, yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

