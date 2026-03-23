Elazığ'da çıkan ev yangını söndürüldü

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Kızılay Mahallesi 10663. Sokak'taki müstakil bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde hasar oluştu.

