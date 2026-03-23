        Elazığ'da caddede makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

        Elazığ'da caddede makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bazı sosyal medya hesaplarında bir otomobilin Zübeyde Hanım Caddesi'nde makas atarak ilerlediği görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam ettiği, ihlallere karşı gerekli cezai işlemlerin titizlikle uygulandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalar neticesinde 46 PE 730 plakalı aracın trafikte seyir halindeyken birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği (makas atma) KGYS kameraları aracılığıyla tespit edilmiştir. Söz konusu trafik ihlali nedeniyle araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi gereğince toplam 90 bin lira para cezası uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

