Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.





Elazığ-Bingöl kara yolu Muratbağı köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.





Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri devrildi.





Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



