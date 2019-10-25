Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

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ELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Kent merkezindeki denetimlerde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütüne imha edilmek üzere el konulurken, M.Ö. gözaltına alındı.





ELAZIĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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AKŞAM 17:40

YATSI 18:57

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