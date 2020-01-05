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Şehit Fethi Sekin, şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı İzmir Kahramanı şehit Fethi Sekin, ...

İHA

Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.

Şehit Fethi Sekin, şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı İzmir Kahramanı şehit Fethi Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kabir başında kar yağışı altında düzenlenen programla anıldı

Üç yıl önce İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.
5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 3'üncü senei devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ’ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Kar yağışı altında köy yolunda bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü şehit Sekin'in kabrine kadar yürürken "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehit Sekin'in kabri başında saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Ardından dua edilip, Kur'anı Kerim okunarak, kabrine karanfiller bırakıldı.

"Ailesine acı, aynı zamanda çok şerefli ve onurlu bir şan bıraktı"
Anma programında konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Böylesine gururlu, şerefli aynı zamanda hüzünlü bir günü anmak, hatırlatmak ve yad etmek üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle okunan Kur’anı Kerim hürmetine Rabbim tekrar şehidimize, kahramanımıza, Fethi Sekin’imize ve bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Onların mekanı cennettir. Rabbim, bizleri onlara layık olmaya nasip eylesin. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Anadolu’ya geldiğinden beri nice sıkıntılar Malazgirt’ten beri yaşandı. Bu topraklar hep şehit kanlarıyla sulandı ve şehit kanlarıyla hamurlaştı ve bugüne kadar bize intikal etti. Malazgirt’ten başlayan sonra Çanakkale’de devam eden ve Malazgirt’ten bize bu toprakları yurt kılan Çanakkale’de bu topraklara düşmanların girmesine, çiğnemesine ve işgal etmesine engel olan ve Kurtuluş Savaşı’nda da bir destan yazan nice şehitlerimiz var. Özellikle son dönemde 15 Temmuz’da müthiş bir kahramanlık, mücadele ortaya koyan varlığını hissettiren ve bayrağına, milletine, değerlerine canı gönülden sadık olan kahramanlıklar ortaya koyan Fethi Sekin’ler gibi nice ismi bilinmeyen kahramanların bıraktığı güzel bir yurtta yaşıyoruz. İnşallah, bu yurt dünyanın kalbi olmaya devam edecektir. Buradan Fethi Sekin’lerin çıkması tesadüfi değildir. Elazığ, değerleri sağlam ve Anadolu’da çok az şehre nasip olacak yiğit ve mert insanların yurdudur. Fethi Sekin, ailesine acı bıraktı ama aynı zamanda çok şerefli ve onurlu bir şan bıraktı. Dolayısıyla bir yandan hüzün duyarken bir yandan da son derece şerefli ve gururlu olduklarını görüyoruz. Şehitlerimiz, milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehitlerimizin emanetleri de bizlerin baş tacıdır” dedi.

Şehit babası:"Biz ölmedik siz öldünüz. Biz bitmedik siz bittiniz"
Kahraman şehidin babası Mehmet Fethi Sekin ise konuşmasında, “Bundan 3 yıl önce en büyük acıyı yaşadım. Eli kanlı gözü dönmüş ruhu kirlenmiş kalbi paslanmış hainlere ve onların yoldaşlarına sesleniyorum. Vatanın bağrına fırlattığınız zehirli ihanet oklarını biz Fethi ve onun gibi nice kahraman yiğit vatan evladının canları pahasına siper ettikleri imanlı göğsünde eritip bal kaymak eyledik. Ciğerimize saplanan kızgın demirleri kor ateşleri gözyaşımız ile soğutup söküp attık. İhanetiniz bizi azaltmadı artırdı. Ayrıştırmadı birleştirdi. Zayıflatmadı güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudum Türkiye'de olan milyonlarca insan bugün tek vücut oldu. Biz ölmedik siz öldünüz. Biz bitmedik siz bittiniz. Fethi nasıl son mermisine kadar bu vatanı savunduysa bizler de kanımızın son damlasına kadar suladığımız bu aziz vatanı bu cennet ülkeyi ebediyen yaşatıp daha da güzelleştirmeye ve güçlendirmeye ant içtik” diye konuştu.
Programa katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar da, “Burada toplanmamızın en büyük nedeni, rahmetli Fethi Sekin kardeşimizi anmak. Ancak biz buna bir anma töreni demiyoruz. Onu hatırlama ve onun gibi bir aslanı, yiğidi memleketimizden çıkan göğsümüze basma toplantısı diyoruz” şeklinde konuştu.
Daha sonra ilçedeki Anadolu lisesinde mevlit programı gerçekleştirildi.
Programlara, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, diğer il ve ilçe protokolü, şehidin babası Mehmet Zeki Sekin, yakınları, çok sayıda meslektaşı ve vatandaş katıldı.

ELAZIĞ

05 Ocak 2020 Pazar

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