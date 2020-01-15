Uluslararası ileri teknoloji ile sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kalitenin artırılmasının hedeflendiği belirtilen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin dünya çapında kabul gören bir model olan Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) sertifikası alma sürecine girdiği bildirildi.

Sağlık alanındaki dijital dönüşümün Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde de hayata geçmesi amacıyla idare ve işletme tarafından oluşturulan komisyonlar çalışmalarını sürdürüyor. Hekimin teşhis ve tedavi sürecini destekleyen elektronik ortamın sağlanması gibi birçok teknolojik altyapı hazırlığının yapıldığı hastane HIMSS sürecine girdi. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile 2018 yılının Ağustos ayında kapılarını açan hastanede, Hastane Yönetimi ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen çalışmaların odak noktasını kalite standartlarında dünyaca kabul görmüş olan HIMSS modeli oluşturduğu belirtildi.

Rönesans İşletme Hizmetleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Muhammed Önal, HIMSS sertifikası hazırlık sürecine ilişkin bilgi verdi.

Sağlıkta dijital dönüşüm ile teknolojik ve dijital uygulamaların hem sağlık hizmetinin sunumu hem de insan hayatının korunmasında en önemli araç haline geldiğini belirten Önal: “Sağlık alanında teknolojinin kullanımını ölçen ve standartlar koyan sistemlerin en önemlisi ise HIMSS standartlarıdır” dedi.

Standartların eksiksiz olarak uygulanması ile hem hasta hem de çalışan güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması, hizmet kalitesi, verimlilik ve hizmet hızının artırılması gibi birçok kalite kriterine uygunluğun sağlanmasının amaçlandığını vurgulaan Önel, HIMSS tarafından değerlendirmesi yapılan hastanelere 1 ile 7 arasında kategori notu verildiğini aktardı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak HIMSS EMRAM seviye 6 ve seviye 7 belgesi almak için Ocak 2020 itibariyle sürecin başladığını da anımsatan Önal, akreditasyon çalışmalarını tamamlayıp dijital kalite belgesini almayı hedeflediklerini kaydetti.



Dijitalleşme ile kağıtsız sisteme geçiş

Hastane Yönetimi ile uyum içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, hizmet kalitesi standardını en üst seviyede tutmaya ve daha da iyileştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Önal:"Bu konseptten hareketle HIMSS ile başlanan süreçte yasal olarak alınması zorunlu olan imzalı onam formları dışında diğer tüm süreçler dijital ortamda yürütülerek keğıtsız bir hastane olmayı hedefliyoruz. Böylece, acil ve yatan hasta servis işlemleri, hemşirelik işlemleri gibi akıllı tabletler ile hasta başında yapılabilecek. Tıbbi hataların minimize edilmesiyle, planlanan tedavilerin ve hasta bakım hizmetlerinin kalitesi yükseltilerek iş gücü verimliliği ve çalışan memnuniyeti de artırılmış olacak"dedi.



Hekimi uyaran yapay zeka

Doğru hasta doğru ilaç eşleştirmesi, ilaçların birim dozda hazırlanması, kapalı döngü ilaç sisteminin kullanılması, doğru yemeğin doğru hastayla eşleştirilmesi gibi mobil cihazların kullanıma alınarak hastaya ayrılan zamanın artırılmasının sağlanacağını da sözlerini ekleyen Önal, “Ayrıca, örneğin bir hastanın herhangi bir ilaca alerjisi varsa bu ilacın istemi durumunda sistem uyarı vererek sağlık profesyonellerini yönlendirmekte ve olası bir olumsuzluk engellenmektedir.Dijital hastanede, hastane yönetimi iş zekası uygulamaları üzerinden performans izlemi ve değerlendirmesini daha kolay ve hızlı yapabileceklerdir. Böylece, finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanacak ve kayıt dışı giderler önlenmiş olacaktır”ifadelerini kullandı.



HIMSS nedir?

HIMSS'ın 1961 yılında kurulduğunu Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olduğunu ve belirlediği kriterlerin tüm dünyada kabul gördüğünü de kaydeden Önel, HIMSS’in bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedeflediğini belirterek:" HIMSS, kendine başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modelini (1 ile 7 arası) kullanmakta ve dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri ise ödüllendirmektedir"diyerek sözlerini tamamladı.

ELAZIĞ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:37

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.