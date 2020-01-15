Elazığ’da bir mahalle, kötü alışkanlıklardan sporla uzak duruyor

Elazığ’da daha önce suç ve uyuşturucu ile anılan bir mahalle, 10 yıl önce kurulan spor kulübünün aktif olarak faaliyet göstermesiyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporla hayata kazandırıyor. Kulüp bünyesinde bu amaçla kurulan voleybol takımı da şu anda 2. lige yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Gençlerin kötü alışkanlıklar ve kahve köşelerinden kurtulması adına 2009 yılında Aksaray Mahallesi’nde, mahallenin ismi ile Gençlikspor Kulübü kuruldu. Kulüp sayesinde gençler boks, tekvando ve futbolda son 10 yılda çok sayıda sporcu yetiştirdi. Voleybolla da başarılar elde etmeye başladı. Şu anda 2. lige yükselmenin hesaplarını yapan voleybol takımı ise Tunceli’de yapılan 1. tur maçlarında tüm rakiplerini yendi. Mahalle muhtarı ve başkanı Özcan Bal, şehrin en geri kalmış mahallesinin gençliğin kötü alışkanlıklardan uzak kalması adına kurulduğunu ve imkansızlıklara rağmen başarılar elde ettiklerini aktardı.



Özcan Bal: "Amacımız uyuşturucu ve kahve köşelerinden gençliği uzak tutmak"

Mahallelerinin uyuşturucuyla, suçla anıldığına dikkat çeken Başkanı Özcan Bal, "Mahalledeki ağabeylerimizle gençleri bu alışkanlıklardan nasıl uzak tutabiliriz diye düşündük ve spor kulübü kurmaya karar verdik. Dünyada gençliği bir araya getirebilme adına en büyük araç kesinlikle spordur. Boks, kick boks, taekwondo, futbolda ve son olarak voleybolda branşlarımızı kurduk. Birçok branşımızda Türkiye derecelerimiz var. Aksaray Mahallesi’ndeki gençlerin içinde bir spor heyecanı var. Bu gençlikle birlikte başarı elde edeceğimizi biliyorduk. Tek amacımız uyuşturucu ve kahve köşelerinden gençliği uzak tutmaktı. Geldiğimiz nokta bize başarı da getirdi. Amatör bir ruhla çocuklarımız yıllardır bizimle birlikteler. Elimizde imkan yokken bu başarılar geldi. İnşallah bundan sonra destek verilirse biz daha iyilerini yapacağız" dedi.



"Spor olmazsa olmazımızdı"

Muhtar olmasında en büyük etkenin sporcu ailelerinin kendisine yaptığı baskı olduğunu kaydeden Bal, "Mahallemiz şehrin en geri kalmış mahallesiydi. Yıllardır şehrin sorunlarının içinde yaşayan bir mahalleyiz. Bu gençliği ayağa kaldırabilmemiz için spor olmazsa olmazımızdı. Biz bu suç algısını çocuklardan siliyoruz. Benim 11 yaşında bir oğlum var. Mahallede yüzlerce genç tanıyor. Bu gençler spor sayesinde kaynaşıyor. Spor yapan bir genç suça karışan arkadaşını ortamdan çekmesini biliyor. Sporla birbirini tanıyan insanlar suç oranını düşürüyor" ifadelerini kullandı.



"Mahallede 6 okul var, 1 spor salonu yok"

Aksaray mahallesinde 6 okul olmasına rağmen bir tanesinde bile spor salonu olmadığını anımsatan Bal, "Belediye başkanımızdan Allah razı olsun parklarımızda spor aletleri yapıldı. Genç yaşta çocukları spora itmemiz gerekiyor. 6 okulumuz var, 1 tane spor salonumuz yok. Belediye başkanımız bize spor salonu için de söz verdi. Geçmişte bu kadar suçla anılan bir mahalle nasıl oldu da bu başarıları elde etti. 1719 ocak tarihlerinde 2. lige yükselme voleybol maçlarımız var. Aksaray gibi şehrin en geri kalmış mahallesi gidip şehri temsil edecek. Bu ortamı nasıl geliştirebiliriz diye şehrin siyasilerinden destek beklediğimizi belirtmek isterim. Bugüne kadar da bizlere destek veren isimlere teşekkür ederim" diye konuştu.



Barış Özdemir: "Uyuşturucuyu spor sayesinde bitirdik"

Kulübün on yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten voleybolcu Barış Özdemir (23), "Voleybol takımımız bu yıl kuruldu. Ben çok mutluyum. Çocuklarımızın kenar köşeye değil de spora teşvik edilmeleri gerekiyor. Sporun kötü alışkanlıklardan uzak kalmada önemli bir etkisi oluyor. Çocukların elinden tutulmadığı zaman yanlış yollara sapabiliyor. Uyuşturucu kullanan arkadaşlarımız vardı. Spor sayesinde biz bunu bitirdik.Biz güçlü bir takımız. 1. etapta üç maç yaptık ve hepsini 30 kazandık. Ben takımımızın Adıyaman grubundan 2. lige çıkacağına inanıyorum" diyerek düşüncelerini aktardı.



Mustafa Hazar Alkan: "Bir çok arkadaşım kötü alışkanlıklardan kurtuldu"

Kötü alışkanlıkları olan bir çok arkadaşı olduğunu dile getiren sporculardan Mustafa Hazar Alkan (18), "Birçok madde kullanan ve spor sayesinde onlardan kurtulan arkadaşlarım oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bu kötü işlerden bizleri kurtardı. Mahallemiz kötü alışkanlıklarla anılan bir mahalle. Biz mahallemizi bu kötü alışkanlıklarla değil de sporla ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. 2. lige yükselme maçlarına çıkacağız. Sporun verdiği o sevinç heyecan, neşe ile mahallemizi temsil edeceğiz. Mahallemizi kötü alışkanlıklarla değil de sportif başarılarla tanıtacağız" şeklinde konuştu.

ELAZIĞ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:06

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