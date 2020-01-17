Sağlık personeline "İnme" farkındalık eğitimi

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Elazığ'da il ambulans servisinde görevli sağlık personellerine yönelik inme (felç) farkındalık eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından inmede farkındalık eğitimi düzenlendi. Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen ve 2 gün süren eğitim Fırat Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan Doç. Dr. Emrah Aytaç tarafından verildi. Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze ile 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık personelinin katıldığı eğitimde, inmenin çeşitleri, belirtileri, ilaçlı ve girişimsel tedavi şekilleri aktarıldı.

Doç. Dr. Aytaç, eğitimde 112 Acil Komuta Merkezi personellerinin inme vakalarına yaklaşımı, ilk müdahale, hasta nakil prosedürü, acil ve etkin tedavisi yanında sonrasında rehabilitasyon konularında bilgilendirme yaptı.

ELAZIĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:06

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