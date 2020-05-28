Elazığ'daki cinayetin zanlıları kulüp başkanı ve oğluna gözaltı

<br>Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da önceki gece bir otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırının zanlıları amatör bir futbol takımının başkanı Hamit Erulaş ile oğlu Volkan Erulaş yakalanarak gözaltına alındı.<br>Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nevruz Sokak'ta park halinde olan 23 EL 111 plakalı otomobilde bulunan Bilal Çalğın, M.G. ve H.A.'ya aralarında husumet bulunan bir grup tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Bilal Çalğın hayatını kaybetti. M.G. ve H.A. da yaralandı. Saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Rüstempaşaspor'un Kulüp Başkanı Hamit Erulaş ve oğlu Volkan Erulaş olduğunu tespit etti. Volkan Erulaş, kısa sürede yakalanırken, Hamit Erulaş'ın gizlenerek evine geldiğini tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. Hamit Erulaş, evde yorgan ve ranza arasına gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan 2 pompalı tüfek ve 2 tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ<br>2020-05-28 18:25:17<br>

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