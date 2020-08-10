Elazığ'da hortum anı kamerada

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Ahmet ÇÖTELİ/BASKİL (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Baskil ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın ardından hortum oluştu. Canbeyler Mahallesi'nde meydana gelen küçük çaplı hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra hortum, kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Baskil Ahmet ÇÖTELİ

2020-08-10 12:12:27



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