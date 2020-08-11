Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

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Elazığ’da refüje çarpan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LS 315 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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