Şehit oğlunun anısına, 2 bin 500 fidanla orman oluşturdu FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un babası, 40 dönüme 2 bin 500 adet fidan dikerek örnek bir çalışma yaptı

Fettullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Elazığlı Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun’un babası Bünyamin Uzun, oğlunun anısına köyüne 2 bin 500 fidan dikerek "Hatıra Ormanı" oluşturdu. Baba Uzun, diktiği 500 adet badem ağacının gelirini ise köye bağışladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde ikamet eden ve muhtarı olan 4 çocuk babası Bünyamin Uzun'un polis memuru oğlu Mehmet Şevket Uzun FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düştü. Baba Uzun da, oğlunun "Baba bir arazi bul, biz de bademlik yapalım" sözünden hareket ederek köyüne 40 dönüm arazi üzerine 2 bin adet çam ile 500 adet badem ağacı dikti. Yaklaşık 3 önce kurak ve dağlık alana sekiler çizerek fidanları diken baba Uzun, oluşturduğu hatıra ormanını, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’ne devretti, badem ağaçlarından gelecek geliri ise köye bağışladı.

Oğlunun 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düştüğünü belirten Baba Bünyamin Uzun, “Oğlum, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Borsa İstanbul’da şehit oldu. Yavrum, şehit olmadan önce ‘Baba bir arazi bul, biz de bademlik yapalım’ demişti. Ben de hazineden 40 dönümlük arazi için 5 bin lira vererek dağa sekileri badem dikmek üzere yaptırdım. Oğlum, şehit olduktan sonra onun adı yaşasın diye hatıra ormanını devretmeyi düşündüm. Orman ve Bölge Müdürlüğü ile irtibat kurduk ve devrettim” dedi.

3 yıl önce toplamda 2 bin 500 fidan dikerek ‘Hatıra Ormanı’ oluşturduğunu anımsatan Baba Uzun, “Burada 2 bin adet çam dikildi. Geliri köye ait olmak üzere 500 adet de badem fidanı dikildi. Üçüncü senesi oluyor. Hepsi de tuttu, bundan sonra biraz daha özen gösterirsek bademlerimiz daha iyi olacak. İnşallah bundan sonraki senelerde bademler tutmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

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