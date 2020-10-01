Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor

Elazığ'da belediyesi şehirde kullanılan otobüs durağı, bank ve kent mobilyalarını kendi atölyelerinde üretiyor.

Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyeleri, kent genelinde park, bahçe, okul ve ibadethanelerde kullanılan mobilya üretim çalışmaları yapıyor. Belediye kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son bir yılda bin 344 adet bank, 76 adet otobüs durağı, 50 adet kedi evi, 61 adet köpek evi ile bin 769 adet masa sandalye gibi ofis malzemesi üretimi gerçekleştirildiği bildirildi. Üretilen ürünlerin ihtiyaç duyular noktalarda hizmete sunulduğu aktarıldı. Üretilen ürünlerin şehir ihtiyacının yanı sıra ilçe ve komşu il belediyelerine göndererek destek sağladığı kaydedildi.

Şehrin yaşam kalitesini artırmak adına belediye kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya azami gayret gösterdiklerini belirte Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin yaşam kalitesine değer katmak noktasında gayretle çalışırken, kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendiriyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz atölyelerinde de deneyimli personelimiz tarafından daha düşük maliyetle kent mobilyaları üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz kent mobilyaları ile hem şehir merkezinde, hem merkeze bağlı köylerimiz, ilçelerimiz ve komşu illerimize destek sağlıyoruz. Kaynaklarımızı etkin kullanarak, kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

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