Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure dağıttı

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Elazığ’da Mehmetçik, deprem sonrası konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezlerine kalan ailelere aşure ikram etti.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 24 Ocakta meydana gelen deprem sonrasında geçici barınma merkezlerine yerleştirilen ailelere ulaştırılmak üzere aşure hazırlattı. Hazırlanan aşureler kent merkezinde bulunan Doğukent, Kırklar ile Sivrice ilçesinde kurulan geçici barınma merkezlerinde ailelere dağıtıldı. Vali Erkaya Yırık ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ında katıldığı aşure dağıtımında, Mehmetçik çocuklarla da yakından ilgilendi.

Öteyandan çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

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