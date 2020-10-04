TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - Somaspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup’un 3. haftasında Elazığ Karakoçan FK evinde Somaspor’la 11 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Harun Terin xx, Adem Mazlum xx
Elazığ Karakoçan: Ömer Kavurkacı xx, İsmail Sevindi xx (Batın dk. 83 ?), Barış Kazer xx, Yaşar Kaan Yılmaz xx, Mehmet Eksik xx, Hüseyin Fıstıkcı xx (Burak Özbakır dk. 68 x), Kaan Güdü xx (Barış Çiçek dk. 83 ?), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Batuhan Kaya xx, Burak Kavlak ? (Burak Altıngök dk. 14 xx)
Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Uğur Can xx (Yasin dk. 67 x), Muhammed Öztürk xx, Nurettin Çağlar xxx (Burak dk. 90 ?), Uğur Ulaş xx, Enes Bayır xx, Hakan Çakır xx (Kadir dk. 90 ?), Özcan Aydın xx (Ali dk. 80 ?), Umut Koray Öz xx (Eren dk. 67 x)
Goller: Barış Kazer (dk. 62) (Elazığ Karakoçan), Nurettin (dk. 45+3) (Somaspor)
Sarı kartlar: Burak Kavlak (Elazığ Karakoçan), Nurettin (Somaspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.