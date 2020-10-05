Elazığ’dan Azerbaycan’a bayraklı kardeşlik mesajı

Türkiye’nin dört bir yanından Azerbaycan’a destek gelmeye devam ederken, Elazığ’da da belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtılarak kardeşlik mesajı verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’dan da Azerbaycan’a destekler sürüyor. Belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtılırken, belediye binası önüne gelen vatandaşlar hem Azerbaycan'a destek verdi hem de telefonları ile çekim yaptı. Bir Türk olarak Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirten Murat Aktaş adlı vatandaş, “Türkiye toprağı ve Azerbaycan toprağı birdir. İki millet tek devletiz biz. Canımızı seve seve veririz, kanımızın son damlasına kadar savaşmaya varız. Şu anda da ışıklı gösteri ile destek veriyoruz. Ruhumuz okşanıyor. Orada olan başarı bizim başarımız, ölen şehitlerimiz de bizim şehitlerimizdir. Biz de ışıklandırmayı görünce duygularımız coştu. Hemen video ve fotoğraf almaya çalıştık. Tüylerimiz diken diken oldu, biz de bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz. İnşallah Azerbaycan ordusu başarıya ulaşır, ki başarıya da ulaşacak. Türkün Türk’ten başka dostu yok. Biz de savaş halindeyiz, Azerbaycan da savaş halinde. Emperyalistlere ve Haçlılara karşı hilalin savaşı kazanacak” dedi.

Azerbaycan’a desteklerinin her zaman tam olduğunu ifade eden Samet Özcan ise, “Allah’ın izni ile onların eksik kaldığı yerde gerekirse biz de gideriz. Onlar bir deprem olduğunda çıkıp habersiz geldiler ve dediler ki 'Kardeş haber vermez, kardeş kendisi gelir.' Biz de gerekirse haber vermeden gideriz. Allah belediyemizden razı olsun. Allah’ın izni ile Azerbaycanlı kardeşlerimize sonuna kadar destek olacağız. Ben buna sonuna kadar inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Azerbaycan hakkı olan Karabağ’ı almak için mücadele veriyor”

Aracında hareket halindeyken gürültüyü duyup durduğunu belirten Turgay Dil, ”Azerbaycan’da Azeri kardeşlerimizin verdiği mücadele Doğu’da bir tanı olarak bilinen milliyetçi, vatanperver vatandaşların yoğunlukta olduğu Elazığ’da eminim ki bu görüntüden memnun olmayan yoktur. Bizim burada elimizden dua ve bu şekilde toplumsal bilinç uyandırmasından başka bir şey gelmiyor. Bu şekilde toplumsal adım atanlardan Allah razı olsun. Yaşananları görüyoruz. Azerbaycan kendisine yakışan şekilde hakkı olan Karabağ’ı almak için bir mücadele veriyor. Yanlış hiçbir şey yapmadan bir devlet bilinci ile ama. Tarihi belli olan, sözde bir soykırım üzerinden dünyada hak iddia etmeye çalışan Ermenistan daha Hocalı katliamı unutulmadan bugün Gence’de sivil vatandaşlara ateş açmaya başladı. Burada üzülüyoruz. Dünyadan buna bir tepki gelmesini istiyoruz. Gelir veya gelmez çok önemli değil. Türkün Türk’ten başka dostu yok, bunu da biliyoruz. Allah’ın izni ile Azerbaycan kendi silahları ve Türkiye’nin destekleri ile hakkı olan Karabağ’ı en kısa sürede kazanır diye umut ediyorum" dedi.

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