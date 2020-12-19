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Elazığ'da pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan esnaf çifte destekten yararlanacak Hem depremi hemde pandemi sürecini yaşayan esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'nın açıkladığı nakdi desteklerden yararlanacak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Elazığımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedecektir"

İHA

Elazığ'da pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan esnaf çifte destekten yararlanacak Hem depremi hemde pandemi sürecini yaşayan esnaf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları'nın açıkladığı nakdi desteklerden yararlanacak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: "Elazığımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedecektir"

Hem depremi hemde pandemi sürecini yaşayan Elazığ’da zor günler geçiren esnafların destek olmak için "Esnaf Destek Paketi" açıklayan Belediye Başkanı Şahin Şerioğulları,"Elazığımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedecektir"dedi.
Elazığ’da esnaflar önce 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra da dünya genelinde olduğu gibi korana virüsten (Covid19) etkilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek için iş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle nakdi ve kira desteği yapacaklarını duyurdu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da deprem sonrasında olduğu gibi pandemi de esnafa meclis kararıyla destek olarak iş yerleri kapananlara ayrıca bin TL destek vereceklerini açıklayarak uygulamayı başlattı. Bunların yanı sıra belediye sınırları içerisinde bulundan ticari faaliyetlerini yürüten 13 bin esnaftan 3 ay boyunca su ücretlerini alınmayacağı, servisçiler, minibüsçüler, T,S ve P plakalı faaliyet gören esnaflardan bu yıl ve 2021 yılı işgaliye bedellerinin alınmaması kararlaştırıldı. Öğrencilere tablet ve internet desteği de veren belediye, pandemi nedeniyle çalışmayanlara da destek olacağı aktarıldı.

Elazığ hem deprem, hemde pandemi sürecini yaşıyor
24 Ocak'ta 6.8 şiddetindeki bir deprem yaşadığını anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada, “Bu depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarabilme adına hem hükümetimiz hem de bizler sahada hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Depremin yaralarını hızlı sarabilme adına bizler belediyemiz olarak hızlı bir şekilde meclisimizden almış olduğumuz karar doğrultusunda tüm vatandaşlarımıza 3 ay boyunca suyu ücretsiz yaptık. Hemen akabinde depremle birlikte ulaşımı bir ay boyunca ücretsiz hale getirdik. Depremin olduğu andan itibaren de belediyemizin tüm tesislerini halkımızın hizmetine ücretsiz olarak sunmanın gayreti içerisinde olduk. Akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. İlimiz hem deprem ardından pandemi süreci ile bu yaraların sarılması çok daha elzem. Bizlerin çok daha fazla gayret göstermesi gerektiğini bizlere çok net bir şekilde gösterdi. Bizler pandemi sürecinin ilk döneminde de yine vatandaşımızın yanında olabilmek adına devletimizin almış olduğu kararları titizlikle uygulayabilme adına valiliğimizin başkanlığında pandemi sürecini en iyi yönetmeye çalıştık” dedi.

Belediyeden esnafa nakdi destek
Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimin esnaflar olduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, “Depremde yıkılan dükkanları, artık olmayan ve ciddi manada sıkıntı yaşayan esnaflarımız, ayrıyeten pandemi süreciyle birlikte kapatılan esnaflarımızın çok ciddi manada mağdur olmasıyla birlikte bizler belediye olarak taşın altına gövdemizi koyduk. Genelge ile kapatılan tüm iş yerlerine bin lira nakdi destek verme adına karar aldık. Bu kararı da çok hızlı bir şekilde uygulayıp vatandaş ve esnaflarımızı rahatlatma yoluna gittik. Yine almış olduğumuz kararla doğrultusunda belediye sınırları içerisinde bulundan ticari faaliyetlerini yürüten 13 bin esnafımızı 3 ay boyunca su ücretlerini almayacağız. Yine almış olduğumuz karar doğrultusunda servisçilerimiz, minibüsçülerimiz, T,S ve P plakalı faaliyet gören esnaflarımızın da 2020 yılında işgaliye bedellerini almamıştık. 2021 yılında da bu işgaliye bedellerinin alınmamasını doğrultusunda karar aldık" diye konuştu.

"Elazığlı esnaf, hem Erdoğan'ın hem de belediyenin açıkladığı desteklerden yararlanacak"
Yerel yönetimler olarak her daim halkın yanında olabilme adına çalıştıklarını aktaran Şerifoğulları, "Yaklaşık 1 ay önce tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde tablet kampanyası başlatmıştık. Bu kampanyamızı hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 15 bin öğrencimize de 8 gb internet paketi vermeyle birlikte yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bizim bu tür yardımlarımız her daim devam edecektir. Yine belediyemize ait bizim kiracılarımızı olan esnaflardan 3 ay boyunca kira bedelleri alınmaması nokrasında kararımız oldu. İnşallah almış olduğumuz bu kararlar esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatır. Yaralarına küçükte olsa bir merhem olur. Cumhurbaşkanımızın Pazartesi günü yapmış olduğu esnaf destek paketinde esnaflarımızı rahatlatacak. Elazığımız hem bizlerin açıklamış olduğu paketten hem de cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketten faydalanarak depremin ve pandeminin etkilerini en az şekilde hissedeceklerdir" diye kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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