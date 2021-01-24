Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler ortaya çıktı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'da, 24 Ocak 2020 cuma günü saat 20.55'te, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerde, depremle birlikte insanlar panikle caddelere doluyor.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-01-24 12:37:53



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