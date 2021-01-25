Cumhurbaşkanı Erdoğan için dünyada sadece Elazığ’da çıkan vişne mermerinden "tespih" yaptı

Dünyada sadece Elazığ'da çıkan ve bir çok ülkede önemli mekanlarda kullanılan vişne mermerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmek üzere tespih yapıldı. Tespit ustası Tunahan Tanyıldızı, yaptıkları tespihin bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl meydana gelen deprem nedeniyle yapılan konutların anahtar teslimini yapmak için bugün Elazığ’a geliyor. Elazığ’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), dünyada sadece Elazığ’da çıkarılan vişne mermerinden tespih yaptı. Mermerin zor işlenmesi nedeniyle 2 gün mesai harcayan Tanyıldızı’nın yaptığı tespihin bugün kente gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dünyada sadece Elazığ’da üretilen vişne mermerinden yaptıkları tespihin hediye edileceğini belirten tespih ustası Tunahan Tanyıldızı (40), “Daha önceleri çeşitli objelerle tespih yapmıştık ama dünyada sadece Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde çıkan ‘Vişne Mermeri’nden ilk defa tespih yaptık. Tespihin yapım aşamasında biraz zorlandık çünkü mermer zor işlenen bir malzeme. Ancak 2 günlük bir çalışmanın sonucunda tespihi yapmayı bitirdik. Tespihi, Elazığ’ımızı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere valiliğimize sunduk. Valimiz de tespihi beğendi ve cumhurbaşkanına hediye etmek üzere Elazığ adına bizden aldı” dedi.



"Dünyada bir çok özel mekanda kullanılıyor"

En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi olduğunu ifade ettiğini ifade eden Tanyıldızı, “Elazığ vişne mermeri, dünyada çeşitli ülkelere ihracat ediliyor. Bazı özel mekanlarda da kullanılıyor. Vişne Mermeri, Kabe’de Merve ile Sefa arasında 10 bin metrekare bir alan üzerinde kullanıldı. Amerika’da Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kullanıldı. En son Amerika’daki kongre baskınında Elazığlıların ‘mermerimize bir zarar gelmesin’ diye bir endişesi vardı. Bu mermer, kongre binasında da kullanılmıştı. Yapmış olduğumuz tespihi cumhurbaşkanımıza hediye ederek, onun nadide koleksiyonuna katarak Elazığlıların endişesini bir nebze olsun gidermiş olduk. Biz de bundan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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