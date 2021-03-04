MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (6)

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BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI ELAZIĞ'DA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetler Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazası nedeniyle bölgede incelemede bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Elazığ Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, 8'inci Kolordu Komutanlığı'na geçti.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde devam ediliyor. Bu arada aynı hastaneye getirilen şehitlerin ise otopsi işlemleri sürüyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin naaşlarının Elazığ'a gönderileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-04 22:49:06



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