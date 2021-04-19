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Ramazan’ın özel tadı “Nohut Ekmeği" Sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan Nohut ekmeği, Covid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıldır sadece üretilen fırınlardan müşteriye sunuluyor

İHA

Ramazan’ın özel tadı “Nohut Ekmeği" Sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan Nohut ekmeği, Covid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıldır sadece üretilen fırınlardan müşteriye sunuluyor

Elazığ’da sadece Ramazan ayına özel olarak üretilen ve her yıl sokaklarda tezgahlarda satılan Nohut ekmeği Covid19 tedbirleri nedeniyle iki yıldır sadece üretilen fırınlardan müşteriye sunuluyor.
Kente özgü olan yaklaşık 50 yıldır üretilen ve bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte tezgahlarda yerini alan nohut ekmeği, vatandaşın vazgeçilmezi tatlarından biri. İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen nohut ekmeği, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bırakmış. Geçmiş yıllarda sokaklara kurulan tezgahlarda da satılan ancak Covid 19 salgını nedeniyle kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, bu Ramazan'da da açıkta satılamıyor. Sosyal mesafe kuralına uyularak üretilen ekmek iş yerlerinde müşterilere sunuluyor. Ayrıca bazı fırınlarda evlerinden çıkamayan vatandaşların siparişleri adreslerine kadar ulaştırıyor.
Sadece Elazığ’da üretilen nohut ekmeğini diğer ekmeklerden ayıran özelliklerini aktaran unlu mamuller işletme sahibi Mustafa Çelik, “Elazığ’a özgü Ramazan ayına özel nohut ekmeğini üretiyoruz. Nohut ekmeği sadece Ramazan ayında üretilen özel bir ürün, bu ay dışında nohut ekmeğiyle alakalı herhangi bir çalışmamız yok. Bu ekmek ismini de nohut mayasından alıyor. Bir gün öncesinden nohutların kırılmasıyla sıcak ortamda belirli bir kapalı kutuda bekletiliyor. Ondan sonra normal maya yerine nohut mayası dediğimiz nohutla elde edilen maya ile yapılır. Ramazan pidesi gibi bu aya özel bir ürün. Elazığ’a özgü bu ürünü biz de geçmişe dayalı sürdürmeye çalışıyoruz, müşterilerimiz de bunu beğeniyor. İmalattan sunuma geçiş aşamasına yaklaşık 3 saat gibi bir zaman diliminde hazırlanıyor. Çok zaman alan ve emek isteyen bir iş. Ramazan ayına özel bu ürünü kaliteyi bozmamak adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Paket siparişi üzerine ekmeği evlere kadar götürdüklerini belirten Çelik, “Fiyatı 5 TL. Pandemi ciddi bir şekilde satışı etkiliyor. Çünkü insanların dışarı çıkmaması bu potansiyeli etkiliyor. Tüketimde insanların dışarı çıkamaması demek sadece nohut ekmeğini değil diğer ürünlerimize de aynı etkiyi sağlıyor. Biz yine de olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz. Paket siparişlerimiz oluyor. Gelemeyen insanlara paket siparişi yapıyoruz. Kendimiz götürüyoruz” diye konuştu.

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