Vefa ekibi, can dostları unutmadı

Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, kısıtlama kapsamında sokak hayvanlarını ihmal etmeyerek beslemeye başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de süren 17 günlük kısıtlama kapsamında hem sahada gerekli denetimler ve uygulamalar yapılıyor, hem de valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri hizmet veriyor. Bu kapsamda vefa sosyal destek ekipleri, kısıtlamalar nedeniyle yeterli yiyecek bulamayan sokak hayvanları için de çalışma yürütüyor. Emniyet ve Jandarma personellerinin de yer aldığı ekipler, belirlenen bölgelerde hayvanlar için mama ve su bırakarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikten de yapılan açıklamada:"Tam kapanma süresince emniyetimiz, jandarmamız ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz, hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sokaklara, çeşitli yerlere mama ve su bırakıyor. Kısıtlama süresince sokak hayvanlarımız için sokaklara mama ve su bırakmaya devam edeceğiz"denildi.

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