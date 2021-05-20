Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

İHA

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

Elazığ'da unutulmaya yüz tutan ancak 2 yıldır uygulanan proje ile şu anda 180'e ulaşan üreticinin yer aldığı ipek böceği yetiştiriciliği kapsamında 140 kutuda 2 milyon 800 bin adet yumurtanın dağıtımı yapıldı.
Unutulmaya yüz tutan ancak Valilik koordinesinde Elazığ TSO İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü’nün ortak olarak hazırladığı "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi" projesi kapsamında geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu sene de üreticilere destek verildi.. Proje kapsamında eğitim, çiftçi seçimi ve 30 bin adet çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz hibe ile gerçekleştirilmesinin ardından bu yıl üretim için 140 kutuda, 2 milyon 800 bin adet yumurtanın olduğu 140 kutu ipek böceği (lavra) yumurtası ücretsiz, üreticilere ulaştırılmaya başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım sonrasında çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticilere besleme eğitimi de verildi.
İpekböceği yetiştiriciliğinin öneminde ve paydaş kurumlarla birlikte verdikleri desteklere değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “İpekböcekçiliği kadim tarihten beri Elazığ ilinde yapılan ancak son dönemlerde sentetik ipliklerin gelişmesiyle birlikte yok olmayla yüz yüze kalmış olan bir sektör. Biz de iki sene önce bütün paydaşlarımızla bir araya gelerek Elazığ'da bu sektörü yeniden canlandırmaya karar verdik. Valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz bu proje ile birkaç köyümüzde ilk denemelerini başarılı bir şekilde yürüttüğümüz projenin Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin ettiğimiz yaklaşık 30 bin adet çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz hibe ile gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde 2 senede temin ettiğimiz yumurtaları üreticilerimizle buluşturduk ve başarılı denemeleri geride bıraktık. Bugün yine 140 kutu ipekböceği yumurtasını birlikten temin ederek ücretsiz bir şekilde üreticilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Üniversite olarak eğitim ve öğretimin yanı sıra toplumsal faaliyetlere bilimsel ölçekte destek verdiklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Üniversitelerin bir de toplumsal hizmet faaliyetleri yer almaktadır. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana kadar bu konuda ilimiz için, bölgemiz için ve ülkemiz için üzerine düşen görevleri her zaman yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Bu bağlamda valimizin himayelerinde biz de hem hayvancılık hem tarım hem ormancılık konusunda çok güzel çalışmalar yapılmakta. Biz üniversite olarak da bu konulara bilimsel ölçekte üzerimize düşen katkıları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Paydaş kurumlardan Elazığ TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş da, “TOBB Kadın Girişimciler bünyesinde gerçekleştirilen, bugün ipekböcekçiliğini ikinci evresini dağıtmak için buradayız. İstihdamın her konumunda, durumunda olduğumuz gibi ipekböcekçiliği kapsamında da her türlü desteğimizi esirgemeden yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yaptıklarını aktardı, Proje koordinatörü Keban Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce ve teknik personellerde bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 yıl önceki kuraklık tekrar baş gösterdi, kuruyan baraj havzasında tarıma başlandı Elazığ'da Keban Baraj Havzası'nda suyun kuraklık nedeniyle 2,5 kilometre çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yüzlerce dönüm arazide tarım tekrar başladı Tarlaları traktörle süren çiftçiler, mısır arpa, buğday, pancar gibi bir çok ürünü ekerek ekonomik kazanç elde etmek için emek vermeye başladı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki kuraklık tekrar baş gösterdi, kuruyan ...
Elazığ’da kamyonun kabininden yılan çıktı
YEREL HABERLER Elazığ’da kamyonun kabininden yılan çıktı
Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'dan Ankara'ya götürülmek istenen 12 kilo esrar ...
Ankara’ya gönderilen uyuşturucu Elazığ’da yakalandı
YEREL HABERLER Ankara’ya gönderilen uyuşturucu Elazığ’da yakalandı
Elazığ’da gençlerden ‘Meşaleli Ay Yıldızlı’ 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Elazığ’da gençlerden ‘Meşaleli Ay Yıldızlı’ 19 Mayıs ...
Elazığ'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu
YEREL HABERLER Elazığ'da 19 Mayıs'ta İstiklal Marşı coşkusu
Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Yaralı çocukları araçtan milletvekili çıkardı
Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları araçtan milletvekili Erol çıkardı
YEREL HABERLER Elazığ'da iki araç çarpıştı: 8 yaralı, çocukları ...
Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL HABERLER Elazığ’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı Elazığ'da hayvancılıkla uğraşanların, koyun kırkma mesai başlarken, elde edilen yünler eskisi gibi satılmadığı için talep edenlere ücretsiz veriliyor, isteyen olmadığı takdirde ise çöpe gidiyor Sürü sahibi 5 çocuk babası Resul Kara: "Koyunları kırpma dönemi ise Mayıs ile Haziran ayları arasında gerçekleşir, sürekli yapıyoruz, yapmadığın zaman koyunda gelişme olmaz" "Yünler daha önceden ele geçmiyordu, yıkayıp satılıyordu, şuanda ise yünleri kimse almıyor, ihtiyaç sahibi olursa onlara veriyoruz, olmadığı zaman da çöpe atıyoruz"
YEREL HABERLER Besicilerin koyun kırkma mesaisi başladı Elazığ'da ...
Elazığ’da 20 metrelik kuyuya düşen koyun kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da 20 metrelik kuyuya düşen koyun kurtarıldı
Elazığ’da ‘Ağacımla büyüyorum, kendi seramda üretiyorum’ projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Ağacımla büyüyorum, kendi seramda ...
Vali Yırık,”45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay alan iller arasındayız”
YEREL HABERLER Vali Yırık,”45 milyon 500 bin TL ile en fazla pay ...
İki araç çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı
YEREL HABERLER İki araç çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı
Çocuklar, "Oyun hayattır" projesiyle geleneksel oyunları hatırladı
YEREL HABERLER Çocuklar, "Oyun hayattır" projesiyle geleneksel ...
Salgınla mücadelede psikososyal destek hattıyla kaygı ve stresler en aza indirilmeye çalışılıyor
YEREL HABERLER Salgınla mücadelede psikososyal destek hattıyla ...
Görenler, ekin sapı olduğuna inanamıyor, sapı sanata dönüşüyor
YEREL HABERLER Görenler, ekin sapı olduğuna inanamıyor, sapı sanata ...
Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı