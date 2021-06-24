Elazığ’da ev yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın Keban ilçesi Kallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kantar Oğuz’a ait iki katlı müstakil evin, giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden Oğuz, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın söndürdü.

Yangında biri çocuk 2 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Etkilenenler ambulansla Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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