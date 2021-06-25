Elazığ’da pikaplar çarpıştı: 3 yaralı

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Elazığ’da pikapların çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 EL 270 plakalı pikap ile 23 ACA 447 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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