Elazığ'da 155 doktor adayı kep attı

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan 155 doktor adayı, düzenlenen mezuniyet töreninde kep attı.

FÜ Tıp Fakültesi 33. döneminde 155 mezun verdi. Mezuniyet töreni, FÜ Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Hekimlik mesleğinde sevgi, saygı, hoşgörü ve fedakarlığın çok önemli olduğuna vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Hekimlik sürekli kendini yenileyen ve en hızlı gelişme gösteren mesleklerden biridir. Genç hekimler, sizlerle gurur duyuyorum. Bizlere bu gururu yaşattığınız için sizlere, bin bir güçlüklerle sizleri yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran sevgili konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl 155 genç doktoru mezun etmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kaya Gürgöze, “Şimdiye kadar ülkemizin sağlık gücüne 2 bin 966 pratisyen hekim ve bin 401 uzman doktor olmak üzere 4 bin 367 hekim kazandırdık. Bunun onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dekan Prof. Dr. Gürgöze, mezun öğrencilere hekimlik andını okuttu.

Tören, mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesi ve ardından gerçekleştirilen kep atma töreni ile sona erdi.

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