Elazığ’da İSG Eğitimleri tamamlandı

Elazığ’da İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri tamamlandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSG eğitimleri tamamlandı. Çevrimiçi Etkileşimli İSG Risk Değerlendirme Sistemi Proje Ekibi Doç Dr. İlyas Somunkıran tarafından verilen eğitimler 1 hafta sürdü. Eğitimlere Proje Koordinatörü SMMM Defne Yıldırım, Eğitim Sorumlusu Osman Seçgin, Teknik Uzman Kübra Aytekin Demirdağ, Proje Asistanı İbrahim Tanyıldızı ve KOSGEB Temsilcisi Hilal Çelik katıldı.

Eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirten Proje koordinatörü Defne Yıldırım, “Ekibimizin İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetkinliklerini geliştirmek adına bir hafta süren eğitimlerimizi tamamladık. Eğitmenimiz Doç Dr. İlyas Somunkıran’a ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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