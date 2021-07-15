Elazığ'da, 15 Temmuz şehitleri için kortej yürüyüşü



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında şehitler için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Elazığ Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk etkinlik Vali Erkaya Yırık, protokol üyeleri ve çok sayıda kişinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri için Gazi Caddesi'nden Valilik Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Valilik Meydanı'nda mehteran takımının gösterisiyle devam eden programda şehitler için dualar okundu.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-07-15 23:03:09



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