Elazığ’da 73 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, 73 kök kenevir ele geçirilirken bir şüpheli suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yasadışı hazine arazisine kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli Y.E., kenevirleri sulamaya geldiği esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 73 kök kenevir ise sökülerek imha edildi.

Şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ,Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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