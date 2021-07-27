Elazığ’da köy konutlarının teslimi sürüyor

Elazığ’da depremin ardından yapımına başlanan ve biten çelik konstrüksiyonlu köy konutlarının teslimi sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de çelik konstrüksiyonlu evlerin yapımı hızla sürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Bahçekapı köyünde tamamlanan konutlar, hak sahiplerin teslim edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "24 Ocak 2020 depremi nedeniyle kırsal kesimde hasar gören hak sahipleri için AFADTOKİ işbirliği ile yapılan Çelik konstrüksiyon konutlardan tamamlananlar merkez Bahçekapı köyünde de hak sahiplerine teslimleri yapılmaya başlandı” denildi.

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