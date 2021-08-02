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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da satranç turnuvasına yoğun ilgi

İHA

Elazığ'da satranç turnuvasına yoğun ilgi

Elazığ’da düzenlenen satranç turnuvası yoğun ilgi gördü. 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu 2021 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Turnuvası Elazığ Yarışmaları 31 Temmuz 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Yakup Kılıç Spor Salonu Satranç Salonunda gerçekleşti. U12 Kızlar, U12 Genel, U18 Kızlar ve U18 Genel kategorilerinde 4 takım 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Elazığ Satranç Gençlik ve Spor Kulübü, Çaturanga Satranç Kulübü Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar GSK ve Harput Satranç GSK katılımlarıyla gerçekleşen müsabakada gençlerin stratejik hamleleri oyunun galibini belirledi. Yoğun ilginin gösterildi turnuvada, derece giren sporcular madalya ve kupa ile ödüllendirildi.
Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren , “Satranç il temsilcimiz Esra Kılavuz Yalçın hocama gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum, düzenlenen yaş gruplarını kapsayan turnuvada 70 sporcunun katılımıyla Yakup Kılıç Spor Salonu Satranç Salonunda iki gün süresince devam etti. Pandemi ve normalleşme koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleşen turnuva da inşallah daha fazla sporcumuzu görmek ve inanıyorum ki en kısa zamanda bu da gerçekleşecektir. Gençlerimizin ilgisi ve velilerimizin alakası oldukça yüksek. İl müdürlüğümüz ve il temsilciliğimiz olarak da bu beklentiyi en üst seviye de karşılamak istiyoruz. Turnuvaya katılan sporcularımı tebrik ediyor, il temsilciliğimize teşekkür ediyorum” dedi.

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