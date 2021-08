Elazığ'da 'gönül belediyeciliği' Başkan Şerifoğulları vatandaşlarla bir araya geldi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ‘Gönül belediyeciliği’ ilkesi gereği il yöneticileri, muhtar, STK temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Gönül belediyeciliği turlarına devam eden Başkan Şerifoğulları, bu kapsamda ilk olarak Dörtyol taksi durağını ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları, taksici esnafıyla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Taksici esnafının zaman kavramı gözetmeksizin alın teri döktüğünü belirten Başkan Şerifoğulları, her bir şoförümüzün Elazığ turizminin gönüllü rehberliğini yaptığını kaydetti.

Şehre ilk defa gelen vatandaşların ilk muhabbet ettikleri kişinin taksiciler olduğunu aktaran Başkan Şerifoğulları, ‘’Onların verecekleri her bir adres, söyleyecekleri her bir söz turistlerin yönlendirilmesi noktasında çok önemli. O yüzden ekonomi zincirimizin önemli bir halkası da taksicilerimizdir.” dedi.

Daha sonra Dörtyol kavşağındaki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerinin bir sonraki ayağında ise Olgunlar Mahalle muhtarı Hikmet Dursun ile birlikte Olgunlar Mahallesi’ni gezen Başkan Şerifoğulları, mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. İhtiyaçların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması noktasında belediye müdürlüklerine talimat veren Başkan Şerifoğulları, daha sonra mahalle içerisindeki Mesudiye Camisinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.



“Yüce Rabbimizin kelamını okuyup anlamaya çalışmanız bizleri onurlandırdı”

Kur'anı Kerim’e geçen gençlerin tilavetlerini dinleyen Başkan Şerifoğulları, onlarla yakından ilgilendi.

Geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin en güzel şekilde yetiştirilmesi için bütün imkanları sağladıklarını kaydeden Başkan Şerifoğulları, ‘’Kur’anı Kerim yüce Rabbimizin kelamıdır. Onu okumak, öğrenmek ve anlamak en büyük görevlerimizdendir. Sizlerin bunun için çabaladığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti’’ diye konuştu.

Daha sonra Elazığ Gar Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, Devlet Demir Yolları Elazığ Gar Müdürü Nesimi Özaydın ile birlikte gar binasında incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi aldıktan sonra gar personeliyle bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Son olarak, gelecek nesillere manevi anlamda destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Elazığ İlim ve Hayra Hizmet Vakfını ziyaret eden Başkan Şerifoğulları, vakfın Başkanı Zülfü Biçer ve yönetimiyle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.