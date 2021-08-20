Hazırlık Maçı: 24 Erzincanspor: 1 - Elazığspor: 0

3. Etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Anagold 24 Erzincanspor’a 10 mağlup oldu.
3. Etap hazırlık kampına Erzurum’da başlayan Elazığspor, ilk hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından 24 Erzincanspor'a ilk yarıda yediği tek golle mağlup oldu. Yüksek İrtifa 9 No’lu Kamp Sahası’nda oynanan maçta Erzincan ekibi 19. dakikada İbrahim'in attığı golle 10 öne geçti. Oyun sonuna kadar üstünlüğünü korumayı başaran 24 Erzincanspor sahadan galip ayrıldı. Elazığspor 3. Etap Kamp çalışmalarına yarın yapacağı çift çalışma ile devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.