Elazığ Karakoçan’da Erzurum kampı bitti

Elazığ Karakoçan FK’da 7 Ağustosta Erzurum’da başlayan 2. etap kamp çalışmaları sona erdi.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Karakoçan FK’da Erzurum kampı sona erdi. 7 Ağustosta başlayan Erzurum kampında günde çift antrenmanlarla yeni sezona hazırlanan mavibeyazlı ekip toplamda 4 hazırlık maçı oynadı. Bu maçlarda sırasıyla Mardin 1969 Spor ile golsüz berabere kalan Elazığ Karakoçan FK, Hekimoğlu Trabzon’u 21 ve Ofspor’u 10 yendi. Elazığ ekibi son hazırlık maçında ise Artvin Hopaspor’a 31 yenildi.
Erzurum kampına nokta koyan ve 3 günlük izne çıkan teknik heyet ile futbolcular 25 Ağustos’ta Elazığ’da toplanıp, TFF 3. Lig 2. Grubun ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçı hazırlıklarına başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.