Elazığ’da U18 basketbol müsabakaları sona erdi

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Elazığ’da düzenlenen Basketbol U18 Erkekler Yaz Ligi kıyasıya geçen müsabakaların ardından sona erdi.

Elazığ Yakup Kılıç spor salonunda oynanan Basketbol Federasyonu 20212022 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol U 18 Erkekler Yaz Ligi sona erdi. Müsabakalarda EBUAŞ Spor Kulübü 1’inci, Gençlik ve Spor Kulübü (A) 2’nci, Elazığ Basketbol Spor Kulübü 3’üncü, Gençlik ve Spor Kulübü (B) ise 4’üncü oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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