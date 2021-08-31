Melis Sağdıç EBK'da

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), geçtiğimiz sezon Tarsus Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Melis Sağdıç'ı renklerine bağladı.

Yeni sezondan Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü, Zeynep Zilan Şahin'in ardından liglerin tecrübeli oyuncusu Melis Sağdıç'ı da kadrosuna kattı. 28 yaşında 1.82 boyunda 3 ve 4 numara pozisyonlarında forvet oynayan Melis Sağdıç, geçtiğimiz sezonu 13 sayı ortalamasıyla noktaladı. Kariyerinde Beşiktaş, Yalova VIP, Denizli Basket, Urla Belediyesi, Mersin Üniversitesi kulüpleri bulunan tecrübeli basketbolcu, yeni sezonda Elazığ Basketbol forması giyecek.

Transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Melis Sağdıç, EBK'ya transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Takımın başarılı olması ve arzu ettiği hedeflere ulaşması için elinden geleni yapacağını belirten Melis Sağdıç, teknik kadro ve yönetimin kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.