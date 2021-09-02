Elazığ Karakoçan’da lisanslar çıkmaya başladı

Haftasonu başlayacak olan TFF 3. Lig'de 20212022 sezonu öncesi Elazığ takımlarından Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK’da lisanslar çıkmaya başlarken, Elazığspor’da sessizlik hakim.

TFF 3. Lig'de 20212022 sezonu hafta sonu oynanacak olan maçlarla başlıyor. Elazığ’ın yeni sezonda profesyonel liglerde mücadele edecek takımları HD Elazığ Karakoçan FK ilk maçında cumartesi günü Hacettepe ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç için Ankara’ya gidecek olan mavibeyazlı ekipte futbolcuların lisansları çıkmaya başladı.

TFF 3. Lig 1. Grubun ilk haftasında pazar günü Bergama Belediyespor’u konuk edecek olan Elazığspor’da ise futbolcu lisansları henüz çıkartılmadı. Bordobeyazlı ekibin cumartesi gününe kadar lisansları çıkartması gerekiyor.

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