Elazığ’da yeni odun ambarı çalışmalarında sona gelindi

Elazığ Belediyesi tarafından KarşıyakaBeyyurdu yolu üzerinde yapılan yeni odun ambarı çalışmalarında sona gelindi.

ElazığDiyarbakır yolu üzerinde yer alan ve şehir kimliği açısından görüntü kirliliği oluşturan odun ambarının KarşıyakaBeyyurdu yolu üzerinde oluşturulan yeni yerine taşınması için çalışmalar devam ediyor. KarşıyakaBeyyurdu yolu üzerinde oluşturulan yeni odun ambarında üstyapı ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Alanda hizmet sunacak her esnaf için 21 metrekarelik ofisler oluşturulurken, enerji hatlarına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, odun ambarının şehrin kimliği açısından görüntü kirliliği oluşturduğu söyledi. Başkan Şerifoğulları, "Şehir kimliğine katkı sağlamak adına odun ambarını taşıma kararı alarak yeni odun ambarı çalışmalarını başlattık. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla KarşıyakaBeyyurdu yolu üzerinde oluşturduğumuz yeni odun ambarı sahasında alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Kısa süre içerisinde eksik kalan çalışmaları da tamamlayarak hizmete sunacağız” dedi.

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