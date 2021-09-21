Yaklaşık 6 yıldır Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak çalışan Suat Kenç görevi Ali Sait Çeçen'e devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın tensipleriyle Bakanlık emrine atanan Suat Kenç, İl Müdürü Ali Sait Çeçen'e görevi devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kenç, ''Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğü makamını devrediyoruz. Ben devletin memuruyum, devlet görev verir geliriz, görevden alır gideriz, ölmek gerekirse devlet için millet için ölürüz. Bunca yıllık hayatımız, aile terbiyemiz, törelerimiz bize buna alıştırdı" dedi. 10 yıllık süre zarfında güzel işlere imza attıklarını ifade eden Kenç, ''Makamlar gelip geçicidir. İnsan olmak önemlidir, geride hoş bir seda bırakmakta gerçekten şiyarımızdır. Büyük bir deprem geçirdik rabbim bir daha göstermesin. Deprem sürecinde güzel işler yaptık hiçbir engelliyi, yaşlıyı, mazlumu, mahzunu çadırda soğukta bırakmadık bunlara devletin şefkat elini uzattık. Bu kurum devletin sosyal devlet olma özelliğinden dolayı güzel işler yapılan insana dokunan fakire fukaraya dokunan bir kurumdur” diye konuştu.

Göreve yeni başlayan İl Müdürü Ali Sait Çeçen ise ''Bir meslek büyüğümüzden, bir ağabeyimizden görevi devraldık. İnşallah biz de gururla bu görevi tamamlarız, aynı yoldan biz de yürümeye devam edeceğiz. Değerli müdürümüzle ayrılmıyor yine aynı bakanlık çatısı altında hizmet edeceğiz, birlikte bir yol yürüyeceğiz. Görev yaptığı süre içerisindeki hizmetlerinden dolayı da ayrıca Suat Kenç müdürüme sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

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