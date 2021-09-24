Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

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Elazığ’da 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Minareli Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğunun bulunduğu yerden kedi sesi duyan ev sahipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, binaya gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna inerek mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, su ve mama verilmesinin ardından bırakıldı.

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