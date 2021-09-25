Elazığ'da hafif ticari araç ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BN 117 plakalı hafif ticari araç ile 23 DL 141 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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