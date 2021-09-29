Elazığ’da korkutan yangın

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesinde bulunan ve altında banka ile iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı binanın çatısında, lokanta bacasından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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