Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer: ''Grup maçlarına galibiyetle başlamak önemliydi''

Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Macaristan ekibi Uni Gyor’u mağlup eden Elazığ İl Özel İdare’de Başantrenör Hakan Acer, inişli çıkışlı bir maç oynadıklarını belirterek, Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Eurocup Women B Grubu ilk hafta maçında Macaristan’ın Uni Gyor takımını 7467 mağlup eden Elazığ İl Özel İdare’de maç sonu büyük mutluluk yaşandı. Zor bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyen Başantrenör Hakan Acer, ''Kırılma anlarında iyi bir performans sergiledik. Zamana ihtiyacımız var. Kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz, o yüzden enerjik oynamamız lazım. Bugün onu gösterdik, inişli çıkışlı bir maç oldu ama kazanmasını bildik. Grup maçlarına galibiyetle başlamak önemliydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Maç maç düşünüyoruz. Kazanabildiğimiz her maçı kazanmak istiyoruz. İyi oynamak istiyoruz ve Elazığ’ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Elazığ Avrupa’da ikinci senesini oynuyor. Rakip takım çok tecrübeliydi. Yıllardır Eurocup, Euroleague’de oynuyorlar. Ona rağmen iyi mücadele örneği sergiledikleri için oyuncularımı tebrik ederim” dedi.

Taraftarlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan oyun kurucu Nur Nihan Dabakoğlu, ''Avrupa’ya galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Taraftarlardan tek isteğimiz bizleri yalnız bırakmamaları, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum mücadelelerinden dolayı iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum'' diye konuştu.

Takımın Amerikalı yıldızı Lindsey Pulliam ise, ''Galibiyetten dolayı mutluyum ve burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Elazığ’ı ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum'' şeklinde konuştu.

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