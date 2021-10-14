Elazığspor, sezonun en düşük seyircisi sayısıyla oynadı

Elazığspor Çatalcaspor ile oynanan maçı 130 biletli seyircinin izlediği belirtildi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 7. haftasında oynanan ve Elazığspor’un 43’lük galibiyetiyle sonuçlanan maçın biletli seyirci sayısı açıklandı. Bordobeyazlı kulüpten edinilen bilgiye göre Elazığspor Çatalcaspor maçı sezonun en düşük seyirci rakamı olarak kayıtlara geçti. Kulüpten edinilen bilgilere göre, Elazığspor Çatalcaspor maçını 130 biletli seyirci izlerken, bu müsabakadan toplamda bin 300 lira gelir elde edildi. Müsabakada 115 resmi güvenlik görevlisi ile 30 özel güvenlik elemanı da görev yaptı.

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